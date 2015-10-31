Філатов анонсував акції протесту у Києві через тиск на патріотів

Про це він заявив сьогодні, під час прес-конференції в ІА «МОСТ ДНЕПР» у Дніпропетровську, повідомляє прес-служба політичної сили.

«Ми відчуваємо підтримку громадськості – ми подолали парламентський поріг на цих виборах. Сьогодні нас підтримали в Радикальній партії, в «Батьківщині», в «Самопомочі», – повідомив Філатов. – Але корінь зла не в Дніпропетровську. Ми оголосили мобілізацію партійців по всій країні. Наша партія виведе людей на вулиці в Києві».

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Він також зазначив, що вважає безглуздими звинувачення на адресу Корбана в тому, що він причетний до розкрадання коштів «Фонду оборони країни».

«Корбан перерахував туди мільйони власних грошей. Ця робота була прозорою», - зазначив Філатов.

Він додав, що вони побоюються арешту голови правління фонду Павла Хазана.