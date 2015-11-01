В СБУ стверджують, що Корбана ніхто не викрадав

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявляє, що лідера "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана ніхто не викрадав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

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"Ніхто нікого не викрадав", - заявила Гітлянська.

За її словами "все відбувалося в рамках чинного законодавства".

Водночас Прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявив, що на слідчих здійснюється тиск.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Корбана заявляв, що дії представників Генпрокуратури та СБУ із затримання лідера "УКРОПу" у нього вдома можна класифікувати як викрадення.