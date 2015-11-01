Слідчі ГПУ заявляють, що лікарі не підтвердили інформацію щодо інфаркту Корбана

Слідчий Слідчого управління Генеральної прокуратури України Микола Макєєв наголошує, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт лідера "партії Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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"Хочу зазначити з приводу інформації, що пан Корбан пережив інфаркт і передінфарктний стан.... Жоден лікар, коли вчора йому надавали медичну допомогу - адвокати викликали швидку медичну допомогу, які перевірили його стан здоров'я... І жоден лікар не підтвердив передінфарктний стан у пана Корбана", - наголосив Макєєв.