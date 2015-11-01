Слідчі ГПУ заявляють, що лікарі не підтвердили інформацію щодо інфаркту Корбана
16:25, 01 листопада 2015Політика
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У ГПУ стверджують, що жоден лікар не підтвердив передінфарктний стан у Корбана.
Слідчі заперечують інформацію щодо інфаркту Корбана / Фото УНІАН
Слідчий Слідчого управління Генеральної прокуратури України Микола Макєєв наголошує, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт лідера "партії Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
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"Хочу зазначити з приводу інформації, що пан Корбан пережив інфаркт і передінфарктний стан.... Жоден лікар, коли вчора йому надавали медичну допомогу - адвокати викликали швидку медичну допомогу, які перевірили його стан здоров'я... І жоден лікар не підтвердив передінфарктний стан у пана Корбана", - наголосив Макєєв.
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