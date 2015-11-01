Прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявляє, що затриманому лідеру "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану обрано підсудність у Чернігівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"На даний час була підсудність Чернігівської області", - наголосив Куценко.

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Він поінформував, що було створено міжрегіональну слідчу групу та групи прокурорів.

При цьому він заявив: "я хочу офіційно звернутися до осіб всіх громадян, які тим чи іншим чином брали участь у цій злочинній організації, допомагали їм, бо там коло достатньо широке".

Куценко зачитав частину 2 статі 255 ККУ, де сказано про умови, за яких звільняються від кримінальної відповідальності співучасники окрім особи організатора та керівника злочинної організації.

"Я прошу всіх в тому, хто розібрався, що відбулося, приходьте до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, надайте нам інформацію, і частина 2 ст. 255 буде застосована. Всі, хто зараз допоможе слідству, будуть звільнені від кримінальної відповідальності по цій статті", - наголосив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "УКРОПі" припустили, що суд над Корбаном може відбутися завтра у Чернігові.

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Уранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Згодом стало відомо, що Корбан перебуває у слідчому ізоляторі СБУ.