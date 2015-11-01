Міліція обіцяє оперативно розслідувати злочини, пов'язані з місцевими виборами

Слідчі органи МВС розслідуватимуть злочини злочини, що пов’язані з місцевими виборами в Україні оперативно, повно та всебічно. Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, загалом до органів внутрішніх справ надійшло 7105 повідомлень та заяв про злочини та інші події, прямо чи опосередковано пов’язані з виборчим процесом. «За ними розпочато 478 кримінальних проваджень. Із них 220 безпосередньо пов’язані з порушенням виборчих прав громадян», - йдеться у повідомленні.

Зараз різним особам повідомлено про підозри у 8 таких провадженнях, зокрема, за фактами підкупу виборців в Одесі та Чернівцях.

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Найбільше кримінальних проваджень за фактами виборчих злочинів розпочато у Києві, Одеській, Харківський та Дніпропетровський областях.

«Зокрема, проводиться перевірка обставин, викладених у депутатському зверненні народного депутата України Бориса Філатова щодо порушень, вчинених головою та членами Дніпропетровської міської виборчої комісії. Вони, на думку парламентарія, полягали у фальсифікації протоколів засіданні цієї комісії. А це, своєю чергою, могло призвести, як стверджує депутат, до фальсифікації результатів реального волевиявлення громадян під час виборів міського голови Дніпропетровська», наголошується на сайті МВС.

У правоохоронних органах обіцяють працювати над запобіганням виборчих злочинів під час другого туру голосування на виборах міських голів 15 листопада 2015 року.