НТКУ планує ввечері дебати за участю Філатова та Вілкула, останній поки не дав згоди

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія.

"Сьогодні в Дніпропетровському національному університеті о 19:30 UA:ПЕРШИЙ починає прямій ефір національних дебатів між кандидатами, яки вийшли в другий тур: Борис Філатов - Олександр Вілкул", - написав він.

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В той же час, на його думку, у ситуації, що склалася, "просто не буде", оскільки штаб Вілкула поки не дав згоди на участь свого кандидата.

"Штаб Олександра Вілкула досі не надав ані згоди на участь, ані відмови від неї. Чекатимемо до старта прямого ефіру. В разі відсутности одного з учасників план Б передбачає вдвічі від запланованного скороченний час (себто, 35 хв.), і дебати формату "всі проти одного". "Всі" - це аудиторія, експерти, соцмережі", - розповів Аласанія.

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Він прогнозує, що Філатов, що заздалегідь офіційним листом погодився на участь в дебатах, "після вчорашніх подій скоріше за все буде намагатися використати національний ефір для висловлення позиції".

"Чи вдастся втримати формат, який практично не містить політичних питань - тепер залежить від модератора. Анітрохи в ньому не сумніваюсь - бо це Сергій Рахманін", - написав гендиректор НТКУ.

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