В ООН засудили Росію через порушення прав людини в окупованому Криму

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України щодо спільної заяви про порушення прав людини в окупованому Криму, підтриманої в рамках роботи 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Читайте такожКоординатор блокади Криму розповів про обшуки в його компаніях: "Не прийняв правила гри Путіна"

У МЗС зазначають, що міжнародне співтовариство вкотре висловило глибоке занепокоєння ситуацією в Криму у зв’язку з грубими порушеннями прав людини окупаційною владою півострова, що підтверджується у доповідях моніторингових місій міжнародних організацій.

«Держави-члени ООН закликали російську владу негайно припинити всі порушення, що базуються на етнічній приналежності громадян, скасувати дискримінаційні закони, а також негайно звільнити незаконно заарештованих українських громадян, включаючи режисера Олега Сєнцова, провести прозоре розслідування випадків вбивств та зникнень кримських татар та громадських активістів та притягнути до відповідальності винних у вказаних злочинах», - підкреслюється в коментарі МЗС.

Співавтори заяви наголосили на необхідності повного доступу міжнародних місій з питань прав людини на територію Криму і міста Севастополя.

В МЗС наголосили, що оприлюднення спільної заяви підтвердило незмінність міжнародної підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вимоги до Російської Федерації припинити грубо та систематично порушувати норми міжнародного права.