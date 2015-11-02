Корбан закликав суд у Чернігові перенести засідання на ранок вівторка
23:59, 02 листопада 2015Політика
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Затриманий лідер партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан закликав суд у Чернігові перенести засідання на ранок вівторка.
Корбан закликав суд у Чернігові перенести засідання на ранок вівторка / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході судового засідання під час розгляду суддею Ченцовою заяви адвокатів Корбана про відвід судді Ігоря Шикова.
"Мене викрали прямо з дому і я не спав дві доби, у мене в камері горіло світло. Крім того, я практично не їв, тому я хочу взагалі припинити весь цей фарс, який відбувається тут з волі пана Порошенка, і ви є учасниками цього фарсу", - заявив Корбан.
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У зв'язку з цим, звертаючись до судді Ченцової, він заявив: "я хочу до ранку перерви в засіданні, я дві доби не спав".
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