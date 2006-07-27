Чого Ющенко очікує від учасників круглого столу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від круглого столу, насамперед, чітких позицій щодо того, як політичні сили, представлені у парламенті, будуть реалізовувати зовнішній і внутрішній курс України, який має залишитися незмінним.

Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві Президента, зазначивши, що о 16.00 в Залі Державних заходів Секретаріату Президента за ініціативою глави держави проходить загальнонаціональний круглий стіл.

Президент відзначає, що цей курс обраний народом України та закріплений в Конституції та Декларації про державний суверенітет.

Президент наголошує, що європейський досвід демократичних країн свідчить: зі зміною урядів і парламентів курс держави має не руйнуватися, а розвиватися. При цьому кожна політична сила, яка приходить до влади, повинна лише додавати до цього курсу.

Серед результатів круглого столу глава держави очікує також зняття політичної напруги у суспільстві, дієвого пошуку шляхів виходу із парламентської кризи та повернення у правове русло діяльності Верховної Ради.

Також В.ЮЩЕНКО очікує на підвищення представницькості інтересів громадян у виборних органах влади всіх рівнів через забезпечення продуктивного співіснування більшості та меншості (гарантування прав опозиції).

Під час сьогоднішнього заходу має відбутися дискусія щодо:

Укріплення суверенітету і збереження унітарності країни. Президент наголошує, що робота місцевих рад усіх рівнів повинна бути повернута в конституційне русло;

Захисту і розвитку державної мови одночасно з підтримкою і розвитком мов національних меншин.

Нинішня ініціатива глави держави є продовженням попередньої ініціативи про скликання круглого столу, яку Президент висловив три тижні тому, зазначили в Інтернет-представництві. В.ЮЩЕНКО наголошує, що єдиний прийнятний шлях вирішення конфлікту – переговори. Глава держави наполягає на цивілізованому варіанті зняття політичної напруги – знаходження компромісу за круглим столом.

У заході беруть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія).

А також: колишній Президент України Леонід КРАВЧУК, колишній голова Верховної Ради Іван ПЛЮЩ, президент Українського ПЕН-клубу Євген СВЕРСТЮК, академік НАН України Мирослав ПОПОВИЧ, президент Національного Університету “Києво-Могилянська академія” В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ, голова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.