Сьогодні у справі Корбана не має бути "сюрпризів" – адвокат
19:08, 03 листопада 2015Політика
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Стосовно лідера УКРОПу Геннадія Корбана сьогодні не має вчинятися будь-яких процесуальних дій.
Лідер УКРОПу Геннадій Корбан / Фото УНІАН
Про це повідомила його адвокат Оксана Томчук, якій дозволили зустріч із підзахисним в ізоляторі тимчасового тримання на Аскольдовому провулку.
"Сьогодні "сюрпризів" не має бути, я сподіваюся. Робочий день у цій установі закінчився. Мені повідомили, що відвідувачів сьогодні не приймають, в тому числі і слідчих", – сказала Томчук.
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За її словами, Корбан почувається зараз краще: лікарі провели "реанімаційні заходи" щодо лідера УКРОПу, його стан стабілізувався.
Як повідомляв УНІАН, адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.
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