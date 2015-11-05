Порошенко розглянув петицію щодо кандидатури Дарта Вейдера на посаду прем'єр-міністра

На сайті глави держави повідомляється, що Петро Порошенко розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України електронну петицію "Дарта Вейдера – в прем'єр-міністри України", яку підписали понад 25 тисяч громадян.

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"Звертаю увагу, що питання призначення Прем'єр-міністра України врегульовано Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України". Відповідно до Конституції України Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України (пункт 12 частини першої статті 85, частина друга статті 114)", - нагадав Порошенко.

Також він підкреслив, що внесенню Президентом України такого подання має передувати відповідна пропозиція коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої згідно із Конституцією України (частина восьма статті 83, пункт 9 частини першої статті 106).