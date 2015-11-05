Місія ОБСЄ отримала доступ до деяких ділянок контрольованого "ЛНР" кордону з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Місія продовжує розширювати свою присутність, ми все ще маємо обмеження, які накладені на наших спостерігачів, але цього тижня ми змогли відвідати Горлівку, Дебальцеве. Дуже важливо: ми отримали доступ до деяких пунктів переходу між Україною та РФ, що контролюються так званою «ЛНР», - сказав Хуг.

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Він зазначив, що доступ був наданий за певних умов. «Так звана «ЛНР» наполягала, що вони будуть нас супроводжувати, але це все ж таки крок вперед», - додав Хуг.

Крім того, за його словами, місія завершила всі логістичні підготовчі дії та оцінку безпекової ситуації для того, щоб мати змогу розгорнути патрульну базу місії в регіонах, які перебувають під контролем так званої «ДНР». «Однак так звана «ДНР» має надати необхідні гарантії безпеки для того, щоб це стало можливим», - заявив Хуг.