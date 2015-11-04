У "ДНР" заявляють, під виглядом гуманітарних місій до них приїжджають іноземні шпигуни

Про це заявив глава ДНР" Олександр Захарченко, передають "РИА Новости".

Читайте такожМова та література "народів Донбасу": чого навчають у школах "ДНР" - соцмережі

"Як можна ставитися до людей, які проводять розвідувальну діяльність під виглядом гуманітарної допомоги? У минулому році були затримані і передані владі США два розвідника, які перебували на роботі в цих організаціях. Вони однією рукою дають, а іншою рукою роблять так, що з'являються десятки поранених. У Луганську в одній з таких організацій з 70 чоловік був усього один лікар", — стверджує ватажок бойовиків.

Нагадаємо, в кінці жовтня бойовики скасували акредитацію "Лікарів без кордонів" на території "ДНР". Проросійські терористи стверджують, що нібито "був виявлений ряд підозрілих дій з боку вказаної організації, серед яких збір інформації оборонного характеру, а також проведення психологічних тренінгів серед населення прифронтових районів, несучих свідому соціальну дезорієнтацію громадян".

Благодійна організація "Лікарі без кордонів" відкинула звинувачення "влади ДНР".