Соратник Корбана Олійник пояснив, чому поїхав з України (відео)

Як заявив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", він зустрічався з депутатами словацького парламенту, потім має намір зустрітися з депутатами з Чехії для того, щоб сформувати позицію щодо процесу над Геннадієм Корбаном.

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"Я давав різні покази всім правоохоронним органам, коли це було потрібно і зроблю це ще раз. Інша справа, що я уважно спостерігаю за процесом над Корбаном і є певні тривоги щодо того, що процес вже вийшов за рамки правового поля. Корбан вже більше 100 годин знаходиться під вартою без рішення суду", - сказав він.

"Слідчі органи йдуть по шляху практики, яка наближається до 1937 року. Приходять на брифінг якісь люди, оголошують якісь прізвища і називають це злочинним угрупованням. У такому формулюванні досить багато людей можуть виявитися у цих списках", - додав Олійник.

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Інформацію про те, що Олійник виїхав за кордон, оприлюднив народний депутат Сергій Лещенко. В.о. заступника голови Дніпропетровської ОДА вважає, що за це Лещенко повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Моє місцеперебування є особистою конфіденційною інформацією і за її розголошення передбачена кримінальна відповідальність. Я вважаю, що пан Лещенко повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності", - сказав Олійник.