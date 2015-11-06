Один з депутатів БПП вже пропонував Порошенку свою кандидатуру на посаду генпрокурора (відео)
11:48, 06 листопада 2015Політика
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Чумак сказав, що у нього була подібна розмова з президентом два місяці тому.
Чумак вже Порошенко пропонував свою кандидатуру на пост генпрокурора / Фото УНІАН
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Чумак, якому пророкують посаду генерального прокурора України, вже пропонував свою кандидатуру президентові України Петру Порошенку.
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Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Чумак сказав, що мав таку розмову з президентом два місяці тому, але Порошенко нічого не відповів на таку пропозицію.
Нагадаємо, електронна петиція на сайті президента, яка пропонує звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна і провести відкритий і прозорий конкурс на цю посаду, зібрала 25 тисяч підписів.
Чумак заявив президенту, що готовий стати Генпрокурором
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