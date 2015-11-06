Один з депутатів БПП вже пропонував Порошенку свою кандидатуру на посаду генпрокурора (відео)

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Чумак, якому пророкують посаду генерального прокурора України, вже пропонував свою кандидатуру президентові України Петру Порошенку.

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Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Чумак сказав, що мав таку розмову з президентом два місяці тому, але Порошенко нічого не відповів на таку пропозицію.

Нагадаємо, електронна петиція на сайті президента, яка пропонує звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна і провести відкритий і прозорий конкурс на цю посаду, зібрала 25 тисяч підписів.