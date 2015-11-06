Голова "Самопомочі" звинуватив Шокіна у порушенні закону (відео)

Голова парламентської фракції "Самопомочі" Олег Березюк каже, що має докази порушень, вчинених генпрокурором Віктором Шокіним, за які того б мали звільнити.

"Верховна Рада прийняла європейський закон про сучасну прокуратуру. В цьому законі було велике кадрове питання, де кадри мали набиратися "по-новому". Генеральна прокуратура отримала цей закон. Що побачили наші юристи і народні депутати і представили президенту на стіл? Те, що підзаконні акти, які були вироблені на новий законопроект в галузі кадрової політики прокуратури, абсолютно не відповідали духові і букві закону. Я маю на увазі накази генпрокурора", - сказав Березюк в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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За його словами, депутат від "Самопомочі" Олена Сотник доповіла про порушення президентові Петру Порошенку. На думку Олега Березюка, у цей самий день президент мав би звільнити генерального прокурора за порушення закону і відкрити проти нього кримінальну справу.

"Президент не виконав своїх функціональних обов'язків щодо контролю за своїм підлеглим — генеральним прокурором. Усе, що зараз відбувається, це наслідок того, що він (генпрокурор Шокін) почувається безконтрольно і всевладним. Тому ми, депутати, маємо не сваритися, а вимагати від президента звільнити генпрокурора, бо він порушив букву закону", - зауважив Березюк.

Нагадаємо, електронна петиція на сайті президента, яка пропонує звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна і провести відкритий і прозорий конкурс на цю посаду, зібрала 25 тисяч підписів.