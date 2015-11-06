Голова "Самопомочі" звинуватив Шокіна у порушенні закону (відео)
За його словами, депутат від "Самопомочі" Олена Сотник доповіла про порушення президентові Петру Порошенку.
Голова парламентської фракції "Самопомочі" Олег Березюк каже, що має докази порушень, вчинених генпрокурором Віктором Шокіним, за які того б мали звільнити.
"Верховна Рада прийняла європейський закон про сучасну прокуратуру. В цьому законі було велике кадрове питання, де кадри мали набиратися "по-новому". Генеральна прокуратура отримала цей закон. Що побачили наші юристи і народні депутати і представили президенту на стіл? Те, що підзаконні акти, які були вироблені на новий законопроект в галузі кадрової політики прокуратури, абсолютно не відповідали духові і букві закону. Я маю на увазі накази генпрокурора", - сказав Березюк в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
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За його словами, депутат від "Самопомочі" Олена Сотник доповіла про порушення президентові Петру Порошенку. На думку Олега Березюка, у цей самий день президент мав би звільнити генерального прокурора за порушення закону і відкрити проти нього кримінальну справу.
"Президент не виконав своїх функціональних обов'язків щодо контролю за своїм підлеглим — генеральним прокурором. Усе, що зараз відбувається, це наслідок того, що він (генпрокурор Шокін) почувається безконтрольно і всевладним. Тому ми, депутати, маємо не сваритися, а вимагати від президента звільнити генпрокурора, бо він порушив букву закону", - зауважив Березюк.
Нагадаємо, електронна петиція на сайті президента, яка пропонує звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна і провести відкритий і прозорий конкурс на цю посаду, зібрала 25 тисяч підписів.