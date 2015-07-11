Нардепи мають намір ініціювати призначення генпрокурором Сакварелідзе замість Шокіна

Про це вони заявили на ток-шоу "Шустер Live" на телеканалі "112 Україна".

"Є наступна пропозиція. Ми парламентом знімаємо Шокіна, включаючи президента, тріумфально, я думаю, призначаємо Сакварелідзе. Потім приходимо сюди і ставимо Давиту завдання", - запропонував він.

Також Соболєв заявив, що також має бути відправлений у відставку заступник генпрокурора Володимир Гузир.

"І з'ясувалося, що в результаті розслідування журналіста Сергія Іванова, Володимир Гузир, цей фактичний керівник нинішньої ГПУ, забороняв міліції розслідувати нелегальне виробництво палива прямо в момент, коли пожежа починалася", - заявив Соболєв.

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При цьому, під час ефіру голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що якби президент України Петро Порошенко побажав перемоги молодої команди, то призначив би Сакварелідзе генпрокурором.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура пропонує американським колегам долучитися до розслідування фактів корупції з боку екс-посадових осіб ГПУ, пов'язаних з діяльністю ТОВ «БРСМ-Нафта».

Заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе зазначив, що «залучення американських фахівців продиктовано бажанням прокуратури провести неупереджене та ефективне розслідування резонансної справи, про результати якого буде повідомлено суспільство».