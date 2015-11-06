Діючі судді розкритикували ідею Гройсмана провести "відкритий конкурс"

В ньому українські судді звинуватили Володимира Гройсмана в порушенні Конституції та політичному тиску, а також натякнули на наміри скаржитись в ЄСПЛ.

Про це у своєму блозі пише перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеційській комісії, який опублікував копію листа, направленого суддями.

За його словами, причиною для написання листа стала нещодавня заява голови парламенту про наміри обрати 800 суддів «на відкритому конкурсі». На що достатньо жорстко відреагували діючі українські судді, які сьогодні очікують на призначення на безстроковий строк.

Найбільше «дісталось» Володимиру Гройсману, адже його українські судді прямо звинуватили у політичному тиску, а також зазначили, що його наміри «суперечать рекомендаціям європейських інституцій».

«Варто констатувати, що вищевказаний публічний виступ В. Гройсмана мав на меті не проведення системних демократичних змін в судовій системі, а мав лише на меті намагання впливу на прийняття усім депутатським корпусом Верховної Ради України саме рішення щодо не обрання безстроково усіх кандидатів на посади суддів, матеріали відносно яких на даний час перебувають на розгляді у Верховній Раді України», - йдеться у листі.

Нагадали Голові Парламенту й те, що вже більше року Верховна Рада штучно не проводить призначення суддів. Ці постанови просто не вносяться на розгляд ВРУ. Або ж призначення здійснювались «вибірково», за ініціативою самого голови парламенту.

Судді просять народних депутатів не порушувати закон, виконати свою конституційну функцію та призначити тих суддів, хто більше року цього очікує, на посади безстроково. А також просять не підтримувати законодавчу ініціативу голови ВРУ щодо оновлення суддівського корпусу таким шляхом.

Під листом підписались 45 українських суддів, що представляють всі регіони України та різних судових інстанцій. Серед підписантів є як судді загальних судів, так і господарських та адміністративних судів.