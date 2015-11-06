Лукаш наполягає, що не переховувалася від слідства і що її не допитували у справах Майдану

Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш заявляє, що не переховувалась від слідства, більше того, вона стверджує, що прокуратура ігнорувала її ініціативу про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лукаш заявила журналістам в перерві судового засідання.

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Лукаш заявила, що ніде не переховувалася і весь час проживала в себе дома зі своєю родиною.

Також вона додала, що нинішнє її кримінальне переслідування з боку прокуратури - це спроба довести євроспільноті, що з неї не варто знімати санкції. Також вона заявила, що жодних активів у Європейському Союзі не має.

Також Лукаш заявила, що її не допитували у кримінальних провадженнях стосовно злочинів проти учасників Майдану.

Зокрема вона зауважила, що їй не було вручено жодного документа, в якому б вона фігурувала як свідок у справах Майдану. Єдиний процесуальний документ, за її словами, це підозра вручена їй в рамках двох кримінальних справ, не пов'язаних з подіями на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк 6 листопада заявив, що Лукаш дає пояснення у справі про злочини проти Майдану як свідок.

«Підозр по злочинах проти Майдану немає, вона там як свідок і має дещо пояснити», - заявив він.

За даними ГПУ, Лукаш, яка перебувала у розшуку, повернулась в Україну і була затримана в Києві.

Речник СБУ Олена Гітлянська 5 листопада на брифінгу в Києві заявляла, що предметом дослідження правоохоронців стануть заяви екс-міністра юстиції Олени Лукаш під час Майдану та візовані нею «диктаторські закони 16 січня».

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Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу заявив, що Лукаш підозрюється у розкраданні більш як 2,5 млн грн з державного бюджету під час реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Також він повідомив, що Лукаш вручать підозру та звернуться до суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

Лукаш була оголошена у розшук. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.