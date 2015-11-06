Москаль поінформував президента, що з понеділка повертається після відпустки на роботу

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

Прес-служба президента згодом поширила повідомлення про зустріч Порошенка з Москалем, на якій голова ОДА сказав: «З понеділка, після завершення відпустки, я повертаюся до роботи».

Порошенко дав позитивну оцінку роботі Москаля на посаді. «У цілому я задоволений тими тенденціями і змінами, які зараз ми спостерігаємо на Закарпатті», – сказав він, відзначивши ситуацію на митниці, боротьбу з контрабандою тютюнових виробів, наркотичних засобів.

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«Закарпаття і закарпатці відчули, що в області з'явився рішучий керівник, який робить серйозні зусилля для подолання корупції і наведення ладу», – констатував Порошенко.

Говорячи про підсумки місцевих виборів, глава держави звернув увагу на необхідність формування демократичної коаліції. «Треба забезпечити стабільність і єдність краю, всіх, хто живе на Закарпатті. Цілком покладаюся на вас, ви маєте повну довіру президента», – сказав Порошенко.

Голова ОДА подякував президенту за високу оцінку праці всієї облдержадміністрації і запевнив у подальшій роботі задля поліпшення ситуації у краї. «Незважаючи на ту складну ситуацію, яка є з дорогами і підготовкою до зими, – ми з цією ситуацією впораємося. Завдяки вашій підтримці Закарпаття буде рухатися вперед», – сказав Москаль.

Він також поінформував главу держави про ситуацію в області. За його словами, за час його роботи було відновлено вертикаль влади, припинено контрабанду цигарок, спирту. Крім того, зазначив голова ОДА, триває боротьба із незаконною вирубкою лісу. «Це вже люди відчувають», – наголосив голова ОДА.

Окрему увагу Москаль звернув на питання припинення роботи підпільних нафтопереробних підприємств, які постачали фальсифікований бензин на всю Україну.

Як повідомлялося, 4 листопада ЗМІ поширили інформацію, що Москаль подав у відставку. Водночас, за інформацією від різних джерел, Порошенко не прийняв відставку голови Закарпатської ОДА.