Порошенко не прийняв відставку Москаля
20:58, 04 листопада 2015Політика
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Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль подав у відставку, однак президент Петро Порошенко відхилив подання.
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль / Фото УНIАН
Як повідомляє ТСН.ua, з посиланням на Адміністрацію президента, заяву про відставку Москаль вже написав, однак Порошенко її не прийняв.
Раніше інформація про відставку глави Закарпатської ОДА з'явилася в ряді ЗМІ вдень 4 листопада.
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Зокрема, про це повідомляв Zaxid.net. У свою чергу в Закарпатській ОДА повідомили, що її голова сьогодні вийшов із відпустки і поїхав у відрядження до Києва. Як розповів заступник голови Закарпатської ОДА Олександр Петік, у столиці голова Закарпатської ОДА має буде знаходитись до п'ятниці, 6 листопада.
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