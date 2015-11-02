Чехія наблизилася до завершення процесу ратифікації асоціації Україна-ЄС
15:08, 02 листопада 2015Політика
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Президент Чехії Мілош Земан підписав ратифікаційний лист до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Земан підписав ратифікаційний лист / Фото УНІАН
Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
«Президент Чехії Земан підписав ратифікаційний лист до нашої Угоди про асоціацію. Залишився ще один крок, і Чехія завершить процес ратифікації», - зазначив Клімкін.
Президент Чехії Земан підписав ратифікаційний лист до нашої Угоди про асоціацію. Залишився ще один крок і Чехія завершити процес ратифікації
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 2, 2015
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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію повністю завершили 22 країни-члени ЄС.
Україна очікує завершення процесу ратифікації країнами Європейського Союзу Угоди про асоціацію до кінця року.
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