Чехія наблизилася до завершення процесу ратифікації асоціації Україна-ЄС

15:08, 02 листопада 2015
Політика
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Президент Чехії Мілош Земан підписав ратифікаційний лист до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Милош Земан

Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Президент Чехії Земан підписав ратифікаційний лист до нашої Угоди про асоціацію. Залишився ще один крок, і Чехія завершить процес ратифікації», - зазначив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію повністю завершили 22 країни-члени ЄС.

Україна очікує завершення процесу ратифікації країнами Європейського Союзу Угоди про асоціацію до кінця року.

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