У Vanco здивовані, що Тимошенко не відповідає на жоден запит

Компанія Vanco заявляє, що односторонній вихід уряду України з угоди про розподіл продукції (УРП) є порушенням міжнародних прав і негативним сигналом для міжнародних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник компанії Vanco Джим БАУН сьогодні в Києві в кулуарах Енергетичного форуму.

При цьому він зазначив, що юридична позиція компанії, в разі проведення міжнародних арбітражних процедур, є досить сильною.

«Ми хотіли б сказати, що наша позиція дуже тверда, і односторонній вихід з УРП є порушенням всіх правових норм. І ми впевнені в тому, що ми виграємо всі судові процеси, які будуть пов`язані з цим», - сказав Д.БАУН.

Представник Vanco висловив здивування, що український уряд, очолюваний Юлією ТИМОШЕНКО, не йде на переговори з компанією і не відповідає ні на які запити Vanco. Зокрема, він повідомив, що офіційного повідомлення про односторонній вихід Кабінету міністрів України з УРП компанія на сьогодні досі не одержала.

У свою чергу юридичний представник компанії Vanco Олег АЛЬОШИН зазначив, що законодавство, що регламентує УРП, має на увазі односторонній вихід з угоди в разі виявлення істотних порушень з боку контрагента, офіційного повідомлення його про наявність такого порушення, а також не усунення такого порушення протягом 90 днів. О.АЛЬОШИН у зв`язку з цим зазначив, що ніяких офіційних повідомлень компанія з цього приводу не одержувала.

Він також висловив думку, що той факт, що уряд України уникає офіційного спілкування з компанією, свідчить про слабкість юридичної позиції Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд не має наміру змінювати позицію щодо компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинена дія наказу Мінприроди із зобов`язанням його відмінити.

Тим часом 21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.