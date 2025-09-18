Російські атаки на об'єкти з видобутку та зберігання газу тривають.

Україна потребує додатково газу на суму до 1 мільярда доларів, щоб пройти четвертий опалювальний сезон з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Наразі запаси "блакитного палива" становлять 80-90% від цільового показника. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Україна вже накопичила в підземних сховищах близько 11 млрд кубометрів газу, що становить понад 80% від цільового показника уряду в 13,2 млрд куб. м, повідомляє член наглядової ради державного оператора енергомереж "Укренерго" Юрій Бойко. Деякі аналітики підвищують оцінку накопиченого палива до 12 млрд куб. м, або 90% від потрібного рівня.

Таким чином, від 1 до 2 млрд кубометрів доведеться забезпечити за рахунок внутрішнього виробництва або імпорту з інших європейських країн. За розрахунками Reuters, це коштуватиме від 500 млн до 1 млрд доларів.

В минулому році Україна заготовила 12,8 млрд кубометрів газу на зимовий період. Цього виявилося замало після того, як російські атаки пошкодили інфраструктуру і поставили країну на межу газового дефіциту, кажуть експерти.

Подальші атаки агресора на виробничі або інфраструктурні об'єкти можуть змусити Київ переглянути свої цілі. Минулої зими в деяких районах відключення електроенергії тривали до 18 годин на добу.

Головним чином Україна імпортує газ з Угорщини, при цьому зростають також поставки через Польщу. Існуючі інтерконектори дозволяють імпортувати понад 60 млн кубометрів на добу – цього більш ніж достатньо для покриття щоденного попиту в разі гострої потреби, зазначає видання.

Україна також планує імпортувати скраплений природний газ (СПГ) зі США через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Україна має найбільші в Європі підземні сховища газу місткістю 30 млрд кубометрів. Росія провела останні два роки, безперервно атакуючи українську енергетичну інфраструктуру, що різко скоротило внутрішнє виробництво газу та електроенергії.

Москва своїми ударами по об'єктах енергетики намагається повторити восени-взимку ситуацію з відключеннями світла, яку Україна вже проходила раніше, підкреслює авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Так, нещодавно Трипільську теплову електричну станцію було уражено 19 "шахедами" російських окупантів. Нардеп Сергій Нагорняк зазначив, що це влучання звело нанівець відновлювальні роботи, які тривали на станції протягом всього року.

