Через вбудований дисплей можна працювати з ШІ, на льоту перекладати іноземну мову, а також "друкувати".

Корпорація Meta на конференції Connect 2025 представила свої перші розумні окуляри Ray-Ban Display з вбудованим дисплеєм. Для використання окулярів також пропонується браслет Neural Band.

Ідея така сама, як у Google Glass свого часу – на смарт-окуляри проєктується зображення сповіщень, на кшталт СМС, листувань, а також картинок, відео та інтерфейсів карт, однак фішка в тому, що тепер там вбудований ШІ-асистент, динаміки та 12 Мп камера з 3х зумом.

З ШІ можна розмовляти, через камеру показувати йому різні штуки і на льоту перекладати іноземну мову, а ще тут унікальна схема управління - на руку кріпиться спеціальний браслет, який відстежує рухи м'язів руки. Таким чином, можна буквально малювати пальцем у повітрі літери, і вони будуть набиратися на віртуальній клавіатурі.

Відео дня

Показавши два рази великий палець можна викликати інтерфейс ШІ, за які відповідають нейромережі на серверах Meta.

Щодо автономності: час роботи окулярів при активному використанні становить 6 годин, а з комплектним зарядним чохлом - до 30 годин. Браслет Neural Band працює від акумулятора до 18 годин.

Журналісти пишуть, що Meta, здається, намацала the next big thing у переносній електроніці, і що за п'ять років у всіх будуть такі окуляри. Пристрій коштуватиме 799 доларів (≈66 700 рублів) і надійде в продаж 30 вересня, але купити новинку онлайн не вийде.

У конкурентні перегони в сегменті розумних окулярів уже включилися Google, Samsung та інші компанії. Нове покоління девайса, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, на думку експертів, зуміє зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass.

Apple, як зазвичай, не поспішає долучатися до перегонів. За чутками, конкуренти Ray-Ban Meta з підтримкою Apple Intelligence вийдуть не раніше 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: