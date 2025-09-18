Активність нашої зірки почала збільшуватися, хоч і очікувалося зворотне.

Після кількох десятиліть відносного затишшя, Сонце знову демонструє ознаки пробудження. За словами вчених, кількість сонячних плям, спалахів і корональних викидів маси знову зростає. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в науковому журналі The Astrophysical Journal Letters.

Останні 17 років сонячна активність неухильно посилюється, порушуючи тенденцію до зниження.

Як повідомляється, починаючи з 1980-х років, кожен наступний 11-річний сонячний цикл був менш активним, ніж попередній, з меншою кількістю сонячних плям і спалахів. Активність досягла свого мінімуму в 2008 році, який став найспокійнішим роком за всю історію спостережень.

"Усі ознаки вказували на те, що Сонце вступає в тривалу фазу низької активності. Тому стало сюрпризом побачити зворотну тенденцію. Сонце повільно прокидається", - заявив Джейміс Ясінскі з Лабораторії реактивного руху НАСА.

Результати його дослідження показали, що з 2008 року всі ключові показники зросли: швидкість сонячного вітру збільшилася на 6%, його щільність - на 26%, температура - на 29%, а сила міжпланетного магнітного поля зросла на 31%. Усе це вказує на посилення магнітної активності на Сонці.

Підвищення сонячної активності також означає більше геомагнітних бур, які спричиняють полярні сяйва, і частіші спалахи, які становлять небезпеку для супутників, космічних станцій і астронавтів.

Як повідомляється, причини цього "пробудження" поки залишаються загадкою, хоча подібне вже траплялося в історії.

Магнітні бурі - прогноз на 18 вересня

Очікується, що сьогодні магнітної бурі на Землі не буде. Кілька днів тому була магнітна буря, але вона вже ослабла. за прогнозом, К-індекс буде не вищим за 3, а магнітна буря починається з показника 5.

