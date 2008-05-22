Тимошенко вже готова поміняти повноваження Ющенка на Портнова?

Фракція БЮТ готова тимчасово зняти питання про створення комісії з внесення змін до Конституції в обмін на розгляд питання про зміну керівництва Фонду держмайна.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

В той же час, за його словами, фракція НУ-НС висуває як ультиматум не тільки зняття питання щодо ТСК, а й зняття кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ та оприлюднення нової кандидатури.залишити повноваження Ющенку

«Ми погоджуємося зняти питання по ТСК, але не допустимо ревізії своїх кандидатур», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що НУ-НС не хоче навіть розглядати питання про звільнення з посади голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того поки не буде названа нова кандидатура від БЮТ. «Але ми ПОРТНОВА міняти не будемо», - сказав він. В.ПИСАРЕНКО також повідомив, що БЮТ наполягатиме, аби питання про зміну керівництва ФДМУ було розглянуто сьогодні під час вечірнього пленарного засідання. Він нагадав, що о 14.00 з цього питання відбудеться Рада коаліції.