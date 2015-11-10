Заява Ініціативи "21 листопада" до 2-ї річниці Євромайдану та початку Революції Гідності

Випадково, але символічно перше зібрання учасників Ініціативи відбулося 21 листопада 2014 року, у річницю Майдану. Це відобразилося у назві і визначило головний вектор діяльності.

Ініціатива «21 листопада» - це намагання артикульовати, проголошувати та пропагувати саме ті цінності та сподівання, заради яких мільйони українців вийшли на вулиці своїх міст, а деякі навіть пожертвували власним життям.

Саме тому напередодні 2-ї річниці початку Євромайдану та Революції Гідності учасники Ініціативи «21 листопада» пропонують суспільству пригадати вимоги та сподівання Майдану та проаналізувати наші здобутки і втрати, щоб продовжити справу реформування країни та побудови демократичного суспільства вільних і заможних людей.

Майдан вимагав, у першу чергу, справедливості. Майдан вимагав повного перезавантаження влади, і не просто люстрації, не просто зміни облич, а докорінної зміни суспільних відносин. Майдан вимагав кардинальних змін у правоохоронній і судовій системі. Нарешті, Майдан вимагав євроінтеграції, адже саме з вимоги цього рішучого геополітичного вибору розпочався народний рух.

Революція Гідності повернула людям віру у цінності свободи, гідності та самопожертви. Вона зрушила процеси формування громадянського суспільства та реформування держави. Революція Гідності народила політичну націю України, яка складається з представників різних національностей та різних верств населення.

Але, на жаль, сьогодні ми знову змушені говорити про втрачені можливості і невиправдані очікування. Відбулися загальнонаціональні та місцеві вибори, але без належних змін у складі ЦВК та виборчому законодавстві, які сприяли би вдосконаленню політичної системи країни. Про новий суспільний договір не чути, а обговорення змін до Конституції зведено до питання статусу окупованих територій.

Люстрація не відбулася, особливо у найбільш критичній сфері правосуддя. Судова система продовжує діяти вибірково і не має довіри у громадян. Звичайно, нас тішить поява нової поліції на наших вулицях, але це лише незначна частина правоохоронної системи, що потребує змін. На жаль, до цих пір не закінчено розслідування розстрілу «Небесної Сотні» та не відбулося покарання винних у репресіях щодо активістів Євромайдану.

В той час, як країна звітує про реформи перед іноземними кредиторами і донорами, економічна ситуація залишається стабільно поганою. Достатньо подивитися на курси валют, порівняти рівні доходів та цін, а також поспілкуватися з представниками бізнесу щодо їхніх взаємин з податковими і регуляторними органами, судами та правоохоронцями. Пересічний громадянин, сім’я, підприємство, місто не бачать втілених реформ, натомість умови життя гірші, ніж у минулі роки.

Країна веде війну за незалежність. Війну, головний тягар якої ліг на плечі добровольців, мобілізованих, волонтерів та їх родин. Але чи відбулася мобілізація всього українського суспільства на захист країни? Чи відчувають держслужбовці в тилу, що вони служать країні, яка веде війну? Чи відчувають ті, хто віддають своє життя за майбутнє країни, що їх родини захищені, що вони житимуть у новій, зміненій на краще країні? Чи готуємося ми до гідної зустрічі та ресоціалізації наших героїв, багато з яких вже є людьми з особливими потребами? Чи маємо ми стратегію щодо переселенців та окупованих територій? Чи навчилися ми протидіяти пропаганді з боку країни-агресора? Чи маємо ми образ перемоги, якої прагнемо разом? Відповідей на ці питання бракує.

Але ми, безумовно, за цей час стали сильнішими і мудрішими. Ми розуміємо, що наш вихід з тоталітарного колоніального рабства триває, і що наш шлях до свободи не буде швидким і безболісним. Ми критикуємо самих себе і владу, але готові у будь-який момент підставити плече і щиро допомогти. Ми віримо у майбутнє наших дітей, які розпочали Євромайдан і таким чином зберегли нашу надію на перемогу і краще майбутнє.

Учасники Ініціативи «21 листопада» закликають владу та всі політичні сили, які підтримували вимоги громадянського суспільства під час Революції Гідності, відновити конструктивний діалог з громадою країни, суспільно-політичним уособленням якої є Майдан, щодо принципів і цінностей, на яких має бути побудована новітня українська держава, а також виконати вимоги народу щодо люстрації, справедливої судової системи, ефективних правоохоронних органів та економічних реформ.