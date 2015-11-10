Лідер української діаспори, якому заборонили в'їзд до РФ, обурений байдужістю української влади

Про це йдеться у відкритому листі Гіржова на адресу глави української держави, що є в розпорядженні УНІАН.

"Я навіть не підозрював, що, опинившись в Україні в складних життєвих обставинах, зустріну таку відверту байдужість і холодність нинішньої української влади. Ні численні виступи в ЗМІ, ні листи на адресу ключових владних структур, ні особисті звернення до знайомих і незнайомих народних депутатів майже протягом місяця не привели до вирішення моїх двох найважливіших проблем - працевлаштування та тимчасового забезпечення житлом. Все це нагадує ходіння по замкненому колу, з якого немає виходу", - зазначив Гіржов.

Він зазначив, що "Кремль уважно спостерігає за тим, як Україна зустрічає вигнанців з Росії".

За його словами, таку байдужість в Росії використовують на повну потужність в ідеологічному плані, зокрема і для психологічного тиску на двомільйонну українську діаспору.

"Мовляв, якщо досить відомий журналіст, політолог та громадський діяч не потрібен Україні, то ви, рядові активісти, їй тим більш байдужі. Росія заборону на в'їзд одному з лідерів своєї діаспори в Україні використовувала б в пропагандистських цілях на повну силу (тут немає ані найменших сумнівів), максимально залучаючи увагу світової спільноти до цієї проблеми. А у нас все інакше: тільки на двадцять другий день у своєму коментарі МЗС України рядком згадало про факт моєї депортації", - зазначив Гіржов.

Він звернувся до президента України з проханням "особисто звернути увагу на мою ситуацію і сприяти вирішенню актуальних побутових проблем, які створила для мене російська влада, заборонивши в'їзд на територію РФ, де я жив останні двадцять років". "Хочу також, щоб мої знання, досвід і бажання працювати на користь держави знайшли практичне та ефективне втілення вже тут, на рідній землі", - додав він.

Гіржов в Росії очолював ключове діаспорне об'єднання - регіональну громадську організацію "Українці Москви" і був співзасновником і відповідальним секретарем загальноросійської громадської організації "Український конгрес Росії (УКР)", засновником і головним редактором порталу "Українці Росії". У російських ЗМІ, зокрема на центральних російських телеканалах, як журналіст і політолог активно виступав з проукраїнських позицій, відстоюючи право України на незалежний та демократичний шлях розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Федеральна служба безпеки РФ заборонила Гіржову в'їзд в Росію.

Саме Гіржова побив після ефіру на російському телеканалі лідер української проросійської партії "Родіна" Ігор Марков, що нині втік з Одеси в РФ, а потім тоді ж і колишній телеведучий каналу "Інтер" і ведучий мітингів "Антимайдана" Юрій Кот, що також втік у свій час в Росію.