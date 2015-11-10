Доля безвізового режиму залежить від голосування необхідних законів у ВР - Порошенко

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це глава держави наголосив під час зустрічі з керівниками депутатських фракцій, яка відбулася напередодні голосування.

"Я впевнений в тому, що у народних депутатів, членів коаліції і не тільки, вистачить мудрості і відповідальності для того, щоб проголосувати закони, які мають безпосереднє відношення до безвізового режиму", - сказав він.

"Я можу відповідально стверджувати, що на сьогоднішній день доля безвізового режиму залежить від голосування цих законів", - наголосив глава держави.

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Президент також висловив здивування щодо звернення народних депутатів, яке надійшло на адресу Адміністрації президента, щодо розширення можливості застосування їх дипломатичного паспорту. "Вони хочуть користуватися більшими можливостями безвізового режиму. Але дві третини цих депутатів не хочу голосувати за безвізовий режим", - зауважив Порошенко.

Він висловив тверде переконання, що кожен із представників влади навпаки має зробити все, щоб не лише вони, а й кожен українець мав можливість безвізового режиму. "Ми маємо зробити все, щоб кожен українець мав можливості подорожувати без віз країнами Шенгенської зони", - підкреслив президент.

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Щодо голосування за Трудовий кодекс в частині заборони трудової дискримінації, яка є обов'язковою умовою для скасування Євросоюзом віз для громадян України, Президент наголосив, що виступає за збереження рівних прав всіх громадян нашої держави.

"Як президент, як православний християнин, як чоловік, який вже одружений 31 рік і дуже любить свою дружину, як батько чотирьох дітей, я виступаю за збереження сімейних цінностей, традиційних для українського суспільства. Але як Гарант Конституції я категорично проти дискримінації будь-кого з українських громадян за будь-якою ознакою", - сказав він і підкреслив, що поправка, яка має бути проголосована, стосується винятково трудових правовідносин і жодним чином не зачіпає питання сім'ї і шлюбу.

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Президент ще раз зауважив, що всі вимоги, які є з боку ЄС до України в частині надання безвізового режиму - це складові Угоди про асоціацію. Він нагадав, що кожен із нині чинних депутатів, членів коаліції, представників влади обіцяли українським громадянам слідувати у проєвропейському напрямку і мають виконувати свої обіцянки. "Ми зараз робимо лише одне - імплементуємо те, що ми зобов'язалися перед нашими виборцями. Нічого більше", - резюмував глава держави.