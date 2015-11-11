У Порошенка назвали причину, з якої уряд України може піти у відставку

Він зазначив, що якщо кількість охочих радикальних змін у парламенті досягне критичної точки, то прем'єр-міністр отримає вотум недовіри.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

За словами Луценка, він бачить два варіанти розвитку подій. "Або ми міняємо міністрів, які не справилися із завданнями, а таких, на жаль, є багато. Або кількість бажаючих радикальних змін у парламенті досягне критичної точки і прем’єр-міністр отримає вотум недовіри", - зазначив політик.

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Він зазначив, що в БПП немає поки такого рішення: «Ми чекаємо зустрічі з прем'єром і, можливо, з усім урядом, для з'ясування причин провалів».

Окрім того, Луценко наголосив, що фракція БПП не проголосує за бюджет наступного року, сформований на старій податковій базі: «Бо після фінансової стабілізації, після децентралізації ресурсу з центру вниз ми маємо перейти до третього етапу реформ – до стимулювання економічного росту. З нині діючим податковим кодексом це неможливо. Ми вимагаємо нового податкового кодексу і на його базі зверстаного бюджету".