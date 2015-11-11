Неспокій у зоні АТО: Геращенко озвучила ключову тему наступної зустрічі контактної групи у Мінську

Про це заявила народний депутат Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі "УДАРу".

"На жаль, останніми тижнями ми бачимо погіршення дотримання режиму припинення вогню. Ми бачимо безліч фактів", - сказала вона.

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За словами Геращенко, не менш тривожними є й останні рапорти моніторингової місії ОБСЄ, яка досі не може зафіксувати повне відведення зброї з боку бойовиків.

"Ці тривожні сигнали значно погіршують безпекову ситуацію на сході. Є факти обстрілу не тільки цивільного населення, а й факти обстрілу контрольно-пропускних пунктів. Це буде ключовою темою у Мінську під час Тристоронньої контактної групи та чотирьох робочих підгруп", - наголосила депутат.