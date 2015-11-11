У Київській облраді може бути коаліція з п’яти партій без БПП - УКРОП

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав голова Київської обласної партійної організації "Українського об’єднання патріотів – УКРОП" Володимир Майбоженко.

"Коаліція сформована, правда поки що вона сформована неформально, не формалізувалася до другого туру виборів у Білій Церкві. Але в коаліцію ввійшли "Батьківщина" - 16 мандатів, "Самопоміч" - 10 мандатів, Радикальна партія - 9 мандатів, УКРОП - 7 мандатів, "Свобода" - 7 мандатів", - сказав Майбоженко.

Разом з тим він зазначив, що головою Київської облради обрано представницю партії "ВО "Батьківщина", а його - першим заступником голови.

За словами Майбоженка, офіційно про створення коаліції буде оголошено після 15 листопада, коли відбудеться другий тур виборів міського голови у Білій Церкві.

"Блок Петра Порошенка" в коаліцію не буде запрошений - це раз, а по-друге, якісь комісії, звичайно, будуть, щоб була нормальна співпраця усіх фракцій, які увійшли до Київської обласної ради, аби вони могли здійснювати роботу як депутати обласної ради", - сказав Майбоженко.

У свою чергу член політради УКРОПу, керівник секретаріату партії Денис Борисенко під час прес-конференції в УНІАН розповів про можливі формати співпраці партії у місцевих радах по Україні.

"Ми за публічну відкриту позицію. У нас є рішення політради про те, що ми у жодному випадку, за жодних обставин не будемо співпрацювати з "Опозиційним блоком". Ми робимо все можливе для того, щоб вони не прийшли у місцеві ради у східних областях нашої країни. Тому там можливі якість ситуативні союзи, які будуть спрямовані на те, щоб "Опозиційний блок" не отримав керівництво в обласних, міських та районних радах. Якщо брати центральну та західну Україну, то тут ми не будемо взаємодіяти з БПП, з тією силою, яка привела нас до того, що ми зараз маємо. Тому коаліції можливі різні. Київська облрада показала коаліцію "Батьківщини", УКРОПу, Радикальної партії, "Самопомочі" і "Свободи". На мій погляд, це той формат, який дозволяє вибудовувати ефективну, демократичну, проєвропейську більшість, яка дозволяє робити гарні рішення для країни", - сказав він.

Борисенко також зазначив, що наприкінці листопада відбудеться з’їзд партії УКРОП.

"На ньому ми хочемо змінити принцип управління партією. Ми хочемо розширити політраду партії, щоб ті лідери, які показали хороший результат, які отримали максимальну довіру від виборців, увійшли до політради і змогли найближчим часом впливати на українську політику по всій країні", - наголосив політик.