"Самопоміч" підтримала кандидатуру Бориса Філатова на посаду міського голови Дніпропетровська

«Є декілька міст в Україні, де патріотичні сили отримали нагоду вибити екс-регіоналів з їхніх насиджених вотчин. Дніпропетровськ став справжнім символом опору «русской весне» у 2014 році, і зараз місто має підтвердити свою проукраїнську позицію, обравши мером Бориса Філатова», – йдеться в заяві Об’єднання «Самопоміч».

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Особливу увагу в «Самопомочі» приділили активності виборців. «Регіонали точно не мають більшої підтримки, аніж демократичні сили. Однак їм на руку може зіграти пасивність виборців, яка відкриває шлях до маніпуляцій та фальсифікацій. Тому – всі на вибори!» – закликали в партії.

Раніше голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловилася за підтримку Бориса Філатова в принциповому суперництві за посаду міського голови Дніпропетровська з колишнім лідером Партії регіонів в області.

«Дніпропетровська обласна організація ВО «Батьківщина» цілком поділяє позицію лідера партії Юлії Тимошенко й підтримує кандидатуру Бориса Філатова на посаду мера Дніпропетровська як єдиного кандидата від демократичних та патріотичних сил», – наголошується в заяві партійної організації.

Нагадаємо, 15 листопада відбудеться другий тур виборів мера Дніпропетровська, до якого вийшли представник УКРОПу Борис Філатов та екс-регіонал, представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул.