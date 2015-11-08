"Батьківщина" не вийде з коаліції, поки йде війна на сході України - Тимошенко

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу Інтер.

"Ми відповідальна політична сила і поки в Україні війна, "Батьківщина" не вийде з коаліції", - повідомила вона.

Тимошенко підкреслила, що політика нинішнього уряду неприпустима, так як за останні 2 роки за межею бідності опинилося близько 7 мільйонів українців.

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Вона підтвердила, що у вівторок, фракція також проголосує за закони по лібералізації візового режиму України з Євросоюзом, а також за зниження ренти за газ для населення.

Раніше УНІАН повідомляв, що фракція "Батьківщини" не буде брати участь у засіданнях Верховної Ради, поки народний депутат Андрій Тетерук (фракція "Народного фронту") не складе депутатські повноваження.