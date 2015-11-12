Порошенко про поправку проти дискримінації: Україна виривається з пут радянського минулого

Петро Порошенко в своєму Twitter прокоментував затвердження Радою антидискримінаційної поправки до Кодексу законів про працю.

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"Україна виривається з пут дискримінації радянського минулого. А сімейні цінності непорушні", - написав президент.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла поправку до Трудового кодексу про заборону дискримінації залежно від сексуальної орієнтації. Це було однією з необхідних умов для лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Проектом закону народних депутатів від фракцій "Блоку Петра Порошенко", "Народного фронту", "Батьківщини" та позафракційних передбачається статтю 2-1 Кодексу законів про працю України викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я , інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інші органи по захисту своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 листопада, а також сьогодні, 12 листопада, не підтримувала цей закон.