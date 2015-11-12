Єврокомісія закликає Україну ухвалити необхідне для лібералізації візового режиму законодавство

Про це йдеться в коментарі Європейської комісії, переданому УНІАН.

В ЄК нагадали, що Верховна Рада України ухвалила низку законів, спрямованих на вдосконалення процедур повернення активів, отриманих злочинним шляхом. "Україна взяла на себе зобов'язання створити національний офіс з повернення активів, а також управління заарештованими і конфіскованими активами та ефективної міжвідомчої координації у створенні реєстру активів. Це голосування було важливою можливістю прийняти жорстке законодавство для покращення повернення активів. Європейська комісія проведе ретельну оцінку ухваленого тексту, враховуючи внесені поправки", - зазначається в коментарі.

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Разом з тим Європейська комісія очікує, що Україна "ухвалить законодавство, яке дозволить поліпшити правові та інституціональні рамки щодо повернення активів відповідно до стандартів ЄС та Плану дій з лібералізації візового режиму і яке запропонує необхідні гарантії для створення відповідної системи повернення активів". "Комісія також очікує, що будуть прийняті законодавчі акти для вирішення інших важливих питань, які стосуються Плану дій щодо лібералізації візового режиму, таких як пряма заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в Трудовому кодексі, яка не отримала необхідної більшості в Раді. Ми закликаємо Раду та українську владу продовжувати зусилля, щоб виконати зобов'язання в рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму", - зазначили в Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ВР ухвалила низку законів, які необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, прийнято закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом; закон про спецконфіскацію, закон про уточнення підслідності органів досудового розслідування; закон про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Також у першому читанні прийнято законопроект із «безвізового пакету» щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення чи затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців або осіб без громадянства.

5 листопада ВР в першому читанні ухвалила новий Трудовий кодекс, проте тоді депутати не внесли до тексту законопроекту норму, яка б протидіяла дискримінації на роботі.