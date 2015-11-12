Голова Верховного суду: заяви про звільнення всіх суддів потрібні для відволікання від економічних проблем

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого виступу на XIII З'їзді суддів.

Голова Верховного суду зазначив, що у ЗМІ часто зустрічаються звинувачення, що "судді винні у всіх бідах нашої держави".

"Тільки ледачий зараз не посилається на те, що рівень громадської довіри до судів критично низький. Створюється стійке враження, що вся ця негативна PR-кампанія щодо суддів спеціально створюється для відволікання уваги від того, що економічні реформи гальмуються, не дають позитивного ефекту. І зрозуміло, що збереження в суспільстві високого градуса невдоволення судами вигідно саме тим політикам, які проштовхують ідею тотального звільнення всіх без винятку суддів", - заявив Романюк.

Зокрема, він нагадав, що 21 жовтня уряд схвалив основи реформування судової системи, згідно з якими пропонується звільнити всіх суддів.

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"Як бачимо, судовою реформою займаються всі, хто хоче. Уряд з легкістю пропонує радикальні кроки, хоча на той час вже було відомо, що з дня на день очікується прийняття Венеціанською комісією відповідного висновку щодо запропонованих конституційних змін. Вищий орган виконавчої влади займається проблемами судової гілки влади, хоча, згідно з Конституцією та законами України, Кабінет міністрів України здійснює виконавчу владу й має величезну кількість своїх власних нереалізованих реформ", - сказав Романюк.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що уряд України виступає за проведення масштабної судової реформи та повне оновлення суддівського корпусу.