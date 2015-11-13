У "УКРОПі" заявляють про тиск на членів партії напередодні виборів на Дніпропетровщині

Протягом останніх кількох днів правоохоронні органи чинять шалений тиск на добровольців та членів «УКРОПу» у Дніпропетровській області.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат України Андрій Денисенко.

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«Останні кілька днів відбувається шалений тиск на активістів Майдану, добровольців, членів партії «УКРОП» у Дніпропетровській області. Напередодні другого туру виборів міського голови Дніпропетровська, правоохоронні органи на пряме замовлення команди Вілкула (Олександр Вілкул – кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська від «Опозиційного блоку» - УНІАН) розпочали нову хвилю репресій… Апеляційний суд області конвеєром штампує ухвали на арешт та затримання добровольців і активістів громадського формування «Січ». Серед тих, хто перебуває під ударом, я, як мінімум двоє моїх помічників, кандидати і вже обрані депутати від «УКРОПу» до місцевих органів влади. Замовником цього переслідування є особисто Вілкул і наближені люди з його команди, які очолюють силове крило «Опозиційного блоку» по Дніпропетровській області і півдню та сходу України», - зазначив політик.

Він озвучив власну версію, якою є мета подібного тиску на активістів та добровольців в області.

«Мета цієї спецоперації з арештів і обшуків у добровольців та активістів полягає у тому, щоб з одного боку нейтралізувати ті структури і сили у Дніпропетровську, які можуть стати на заваді масовим фальсифікаціям виборів на користь Вілкула - тих сил, які чинили і чинять активний спротив як російській агресії на сході, так і проросійській 5-тій колоні на Дніпропетровщині», - додав він.

За словами Денисенка, такі дії правоохоронців є непоодинокими.

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«Вчора я отримав інформацію про затримання лідера Самооборони Синельникова. В Синельниковому тривають обшуки у добровольців і активістів. Місяць тому такі ж обшуки були у Павлограді та Кривому Розі. Все це свідчить про те, що репресивний апарат режиму Януковича, який не демонтований режимом Порошенка, намагається залякати, пересаджати українських патріотів і тих, хто не пустив у нашу область Путіна, на відміну від друзів Вілкула, які здавали Донбас», - сказав він.

Денисенко також наголосив, що у команди кандидата на посаду міського голови від партії «УКРОП» Бориса Філатова немає жодних сценаріїв щодо зриву виборів у Дніпропетровську.