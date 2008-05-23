Луценко не виключає дострокових виборів президента і парламенту...

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що ще до кінця поточного року можуть відбутись дострокові парламентські та президентські вибори.

Таку думку він висловив в ефірі 5 каналу сьогодні.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо в Україні і надалі спостерігатимуться негативні тенденції в політиці, якщо голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не змінить свою політику, то «можуть відбутись конституційні процеси, які призведуть до дострокових парламентських і президентських виборів ще до кінця цього року».