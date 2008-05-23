Луценко не виключає дострокових виборів президента і парламенту...
20:02, 23 травня 2008Політика
1345 0
"...якщо Балога не змінить свою політику"
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що ще до кінця поточного року можуть відбутись дострокові парламентські та президентські вибори.
Таку думку він висловив в ефірі 5 каналу сьогодні.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо в Україні і надалі спостерігатимуться негативні тенденції в політиці, якщо голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не змінить свою політику, то «можуть відбутись конституційні процеси, які призведуть до дострокових парламентських і президентських виборів ще до кінця цього року».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter