БЮТ нагадує НУ-НС про Портнова та коаліційну угоду

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” на підставі коаліційної угоди має підтримати кандидатуру депутата-бютівця Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття змагань у грі «Що? Де? Коли?» на Кубок України

«Я вважаю, що НУ-НС повинен виконати коаліційну угоду, і в її межах підтримати нашу кандидатуру», - сказав він.

Перший віце-прем’єр додав, що під час формування уряду фракції БЮТ також не подобались деякі кандидатури від НУ-НС.

«Але ми їх не блокували. Тому А.ПОРТНОВ і посада голови Фонду державного майна – це виключно квота БЮТ, яка обговорювалась публічно», - пояснив він.

На думку О.ТУРЧИНОВА, А.ПОРТНОВ під час кризи навколо ФДМУ продемонстрував принциповість і чесність. При цьому перший віце-прем’єр вважає, що ця криза була штучно створена Секретаріатом Президента України.

«Фактично він один (А.ПОРТНОВ – УНІАН) тягнув всю роботу фонду, незважаючи на погрози та кримінальні справи, він захищав державні інтереси, тому він має всі підстави, щоб бути керівником», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Зиновій ШКУТЯК (фракція НУ-НС) заявляв, що депутати "Нашої України" підтримають будь-яку кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна, запропоновану БЮТ, але тільки не кандидатуру А.ПОРТНОВА.