Час господарників минув – потрібен ефективний менеджмент – Борис Філатов

Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Читайте такожЧерез вибори прийдешній понеділок у київських школах буде вихідним

«Я готовий бути ефективним менеджером, готовий бути лідером територіальної громади, який представляє інтереси всіх мешканців міста, всіх моїх земляків, незалежно від їхньої партійної приналежності чи політичних поглядів, тому що місто в нас справді складне. Я хочу бути і буду ефективним менеджером, а не «міцним господарником», тому що час «міцних господарників» минув», – заявив нардеп Філатов.

Кандидат в мери нагадав, що його опонент, «опоблоківець» Олександр Вілкул, проводив свою кампанію, акцентуючи на «комсомольських будівництвах століття», розповідаючи про «мости, з’їзди з об’їзної дороги, переходи через проспект Правди».

«Однак ми розуміємо, що місто – це люди, хоча інфраструктура теж важлива. Тому насамперед ми вирішуватимемо завдання, спрямовані на забезпечення першочергових потреб людей, – сказав Борис Філатов. – Дніпропетровськ має колосальний науковий, промисловий потенціал, це величезний логістичний та фінансовий центр. У нашого міста є дуже великі можливості, й нинішні недоліки ми плануємо перетворити на переваги».

Політик повідомив, що має програму дій, яка містить детальні кроки щодо реформування усіх сфер міського господарства.

«Програма називається «730 днів на шляху до сталого розвитку», і ми впевнені: якщо буде створена стабільна більшість, стабільна коаліція у міській раді з партіями демократичного табору, за два роки в такому заможному місті як Дніпропетровськ можна навести лад», – підкреслив Борис Філатов.