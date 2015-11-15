У "день тиші" ніхто не має оцінювати будь-кого із кандидатів - ЦВК

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо публікації у ”день тиші” на сайті ”Подробиці” та озвучення на каналі ”Інтер” посту у Facebook кандидата у мери Дніпропетровська, народного депутата від ”Опозиційного блоку” Олександра Вілкула.

Магера зазначив, що "день тиші" існує для того, аби "ніхто не мав права оцінювати позитивні чи негативні сторони будь-кого із кандидатів".

"Якщо це мало місце, то з боку "Інтера", звичайно, це була серйозна помилка", - сказав він.

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За словами заступника голови ЦВК, територіальна виборча комісія за порушення правил агітації може оголосити попередження кандидатам, а щодо ЗМІ - впливати на них може лише Національна рада з питань телебачення і телерадіомовлення або ж суд.

Магера зазначив, що повідомлення про порушення ЗМІ до ЦВК не мають надходити.

"Це безперспективно - надсилати таке повідомлення про порушення нам, якщо ми не в праві його розглядати", - зауважив він.

Як повідомлялося, напередодні увечері ведучий програми ”Подробиці” на телеканалі ”Інтері” зачитав пост Вілкула з Facebook, в якому він звинувачує свого конкурента на виборах мера Дніпропетровська Бориса Філатова у підготовці провокацій на виборах.

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Експерти-юристи вважають, що таким повідомленням диктор схиляв виборців голосувати за одного з кандидатів і нагнітав обстановку, повідомляючи неперевірену інформацію.

Вони зазначають, що канал порушив ”день тиші”, надавши слово для агітації одному з кандидатів у мери.

Таким чином, зауважують юристи, це є порушенням ст. 54, 60 Закону України ”Про місцеві вибори”.