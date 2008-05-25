У блоці Кличка заявляють, що знайшли фальсифіковані протоколи

У Блоці Віталія Кличка вважають широкомасштабною провокацією фальсифіковані виборчі протоколи, у яких немає прізвища лідера блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив довірена особа В.КЛИЧКА у територіальній виборчій комісії Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО.

Сам В.КЛИЧКО заявив, що представники його блоку на деяких виборчих дільницях Києва виявили фальсифіковані протоколи про результати голосування, у яких не було його прізвища.

За його словами, представники блоку виявили фальсифіковані протоколи, у яких не було прізвища «Кличко». Він зазначив, що у таких протоколах після № 30 відразу йшов № 32, а № 31, під яким у бюлетені йде прізвище В.КЛИЧКА, не було.

Кандидат у мери зауважив, що такі протоколи було виявлено у 23-х дільничних комісіях Шевченківського району, а також у низці комісій в інших районах міста.

У свою чергу, довірена особа В.КЛИЧКА у територіальній виборчій комісії Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО пояснив, що ці виборчі протоколи мали залишатись у районних виборчих комісіях, однак, за його словами, хтось з організаторів цієї провокації припустився помилки і частина таких фальсифікованих протоколів потрапила у дільничні виборчі комісії, де їх і побачили уповноважені представники блоку.

О.ЧОРНОВОЛЕНКО зазначив, що така помилка у протоколах не могла бути випадковою, оскільки протоколи перевіряються автоматично, а отже це було зроблено свідомо. «Це широкомасштабна провокація, метою якої є позбавити перемоги на виборах Віталія КЛИЧКА», - сказав О.ЧОРНОВОЛЕНКО.

Він зазначив, що зараз ці протоколи вилучаються, і замість них терміново будуть надруковані інші. При цьому він додав, що якби ці фальсифіковані протоколи було виявлено пізніше, під час закінчення голосування, то невідомо, чи встигли б виправити результати цієї провокації.

О.ЧОРНОВОЛЕНКО сказав, що зараз це порушення розслідує Служба безпеки України, і Блок Кличка очікує на результати розслідування.