Адвокати знайшли й намагаються визволити активіста, якого силовики катували для свідчень проти Корбана - нардеп
Адвокат лідера партії УКРОП Геннадія Корбана Оксана Томчук та адвокат активіста Олега Мартинова Ігор Черезов знайшли й намагаються визволити останнього.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради Андрій Денисенко.
"Щойно в Апеляційному суді Києва Оксана Томчук та Ігор Черезов знайшли і вирвали з рук "Альфи" і прокуратури викраденого тиждень тому Олега Мартинова. Його викрали у "справі Корбана" - без адвокатів, ховаючи від дружини, друзів, захисників", - написав Денисенко.
За словами депутата, Мартинова 10 днів тримали на квартирі, звідки возили до ГПУ, катували, приковували до батареї, засовували в рота стволи, звішували з балкону і просто били.
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"Вимагали обмовити Геннадія Корбана - мовляв він наказав викрасти Величка і Рудика, обмовити мене, погрожували його вбити", - зазначив Денисенко.
За його словами, Мартинову при цьому відмовляли в наданні медичної допомоги.
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"Олегу, з тиском понад 220, відмовляли в медичній допомозі, кажучи - зроби як кажемо - і ти будеш свідком, а не підозрюваним... Зараз слідча група поліції, викликана Віталієм Купрієм, опитує свідків і самого Олега. Ігор Луценко допомагає адвокатам. Сподіваюся, найгірше закінчиться для Олега вже сьогодні", - повідомив депутат.
Крім того, за його словами, "ми тепер знаємо, що завтра негідники знов спробують арештувати Гену, це для них як маніакальна ідея-фікс".
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