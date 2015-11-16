В Апеляційному суді Києва очікують засідання щодо активіста, з якого силовики вибивали свідчення проти Корбана

Мартинова незаконно затримали у справі лідера УКРОПу Геннадія Корбана на початку листопада, однак відомо про це стало лише 11 листопада.

"Він уже тиждень як затриманий правоохоронцями за своїм місцем проживання в Херсоні щодо справи Корбана, етапований в Київ і утримується в ізоляторі СБУ на Аскольдовому провулку, 3-А, – повідомив на прес-конференції 11 листопада Віталій Купрій з посиланням на дружину Мартинова. – Олегу висувають такі самі звинувачення, що й Геннадію Корбану".

За словами народного депутата, до Олега Мартинова не допускали адвоката. Крім того, самого Віталія Купрія офіційно не повідомили про затримання його помічника, що є порушенням закону.

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Згодом Печерський суд обрав Мартинову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак захист оскаржив це рішення. Розгляд апеляційної скарги мав розпочатися близько 13.30, однак засідання досі не почалося, а самого Мартинова невідомі люди намагалися вивести із приміщення суду.

Як повідомив адвокат Мартинова Ігор Черезов, свого підзахисного він випадково побачив у коридорі суду.

"Ми побачили, що його ведуть невідомі люди і побігли за ним. Люди представилися оперативниками, вони були в супроводі прокурора. Ці люди спробували нам перешкоджати у спілкуванні, мало не виникла бійка. Вони одягли балаклави. У нас це все зафіксовано на відео", – розповів правозахисник.

Наразі прокурора затримано, до суду викликали слідчо-оперативну групу.

За словами Ігоря Черезова, коли адвокати отримали доступ до підзахисного, Мартинов пояснив, що після того, як йому Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, його вивезли на невідому квартиру, де тримали фактично без їжі, пиття протягом 5 днів під наглядом працівників СБУ.

"Тримали його незаконно. Це в чистому вигляді викрадення", – сказав Черезов.

Крім того, захисник повідомив, що протягом цих 5 днів Олега Мартинова двічі доправляли до ГПУ, де "вибивали" свідчення, зокрема, проти Геннадія Корбана.