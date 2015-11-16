Благодійний фонд, що фінансував передвиборну кампанію Саакашвілі, відмовився від зустрічі з громадськістю (відео)
Фонд "На благо Одеси" не захотів звітувати перед громадськістю на відкритій прес-конференції щодо своєї діяльності.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Самооборона Майдану Одеси.
Зазначається, що на офіційному сайті фонду "На благо Одеси" було розміщено анонс проведення пресс-конференції 16 листопада о 12:00, на якій представники фонду повинні були публічно прокоментувати інформацію про нібито нецільове використання коштів.
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Проте коли військовослужбовці-учасники АТО, члени ГО "Самооборона Майдану Одеси" та інші активісти виявили бажання взяти участь у заході, їх не допустили до приміщення.
Проте згодом до громади вийшов одеський бізнесмен Аднан Ківан, який назвав прохання активістів поспілкуватись із керівництвом фонду "саботажем України" і заявив, що "ці гроші належать приватним особам, і громадськість не має права вимагати інформацію про їхнє цільове використання".