Благодійний фонд, що фінансував передвиборну кампанію Саакашвілі, відмовився від зустрічі з громадськістю (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Самооборона Майдану Одеси.

Зазначається, що на офіційному сайті фонду "На благо Одеси" було розміщено анонс проведення пресс-конференції 16 листопада о 12:00, на якій представники фонду повинні були публічно прокоментувати інформацію про нібито нецільове використання коштів.

Читайте такожВитрати на рекламу Саакашвілі на ТБ покрили за рахунок благодійного фонду для бійців АТО - ЗМІ

Проте коли військовослужбовці-учасники АТО, члени ГО "Самооборона Майдану Одеси" та інші активісти виявили бажання взяти участь у заході, їх не допустили до приміщення.

Проте згодом до громади вийшов одеський бізнесмен Аднан Ківан, який назвав прохання активістів поспілкуватись із керівництвом фонду "саботажем України" і заявив, що "ці гроші належать приватним особам, і громадськість не має права вимагати інформацію про їхнє цільове використання".

Нагадаємо, громадськість захотіла ознайомитись із фінансовою звітністю "На благо Одеси" у зв'язку з тим, що нещодавно у низці ЗМІ з'явилась інформація про розміщення політичної реклами "Команди Саакашвілі" на центральних телеканалах за рахунок коштів цього благодійного фонду