Благодійний фонд, що фінансував передвиборну кампанію Саакашвілі, відмовився від зустрічі з громадськістю (відео)

16:57, 16 листопада 2015
Політика
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Фонд "На благо Одеси" не захотів звітувати перед громадськістю на відкритій прес-конференції щодо своєї діяльності.

Фонд / facebook.com/samooborona.m.od

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Самооборона Майдану Одеси.

Зазначається, що на офіційному сайті фонду "На благо Одеси" було розміщено анонс проведення пресс-конференції 16 листопада о 12:00, на якій представники фонду повинні були публічно прокоментувати інформацію про нібито нецільове використання коштів.

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Проте коли військовослужбовці-учасники АТО, члени ГО "Самооборона Майдану Одеси" та інші активісти виявили бажання взяти участь у заході, їх не допустили до приміщення.

Проте згодом до громади вийшов одеський бізнесмен Аднан Ківан, який назвав прохання активістів поспілкуватись із керівництвом фонду "саботажем України" і заявив, що "ці гроші належать приватним особам, і громадськість не має права вимагати інформацію про їхнє цільове використання". 

Нагадаємо, громадськість захотіла ознайомитись із фінансовою звітністю "На благо Одеси" у зв'язку з тим, що нещодавно у низці ЗМІ з'явилась інформація про розміщення політичної реклами "Команди Саакашвілі" на центральних телеканалах за рахунок коштів цього благодійного фонду.
Варто наголосити, що згідно зі статутом організації, вона може фінансувати лише благодійні та соціально важливі проекти, до яких не відноситься діяльність політичних партій.
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