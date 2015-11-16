Україна знову на порядку денному: Меркель, Обама, Кемерон, Ренці та Фабіус обговорили ситуацію в нашій країні на G20

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ ФРН у Twitter.

"Канцлер Меркель обговорює мирні зусилля в Україні та Сирії, а також боротьбу проти тероризму з Обамою, Фабіус, Ренці і Кемероном", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Кремлі заявили про "регрес" у переговорах щодо наслідків асоціації України з ЄС

Також прес-служба зовнішньополітичного відомства розмістила фотографію, де за круглим столом сидять лідери і представники Німеччини, США, Італії, Великобританії і Франції.