Україна знову на порядку денному: Меркель, Обама, Кемерон, Ренці та Фабіус обговорили ситуацію в нашій країні на G20
17:38, 16 листопада 2015Політика
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Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці та міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус обговорили ситуацію в Україні в рамках G20.
У рамках G20 обговорили ситуацію в Україні / twitter.com/germanydiplo
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ ФРН у Twitter.
"Канцлер Меркель обговорює мирні зусилля в Україні та Сирії, а також боротьбу проти тероризму з Обамою, Фабіус, Ренці і Кемероном", - йдеться у повідомленні.
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Також прес-служба зовнішньополітичного відомства розмістила фотографію, де за круглим столом сидять лідери і представники Німеччини, США, Італії, Великобританії і Франції.
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