Голова апеляційного суду Києва Головачов та суддя Дзюбін, що розглядає справу Корбана, відвідали АП перед засіданням - джерело

Згідно інформації нашого джерела, судді зустрічались із заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим, на зустріч їх привезла машина керівника УДО Валерія Гелетея.

В прес-службі Адміністрації президента України та приймальній голови Апеляційного суду Києва не підтвердили та не спростували інформацію щодо сьогоднішнього візиту голови цього суду Ярослава Головачова та судді В’ячеслава Дзюбіна на вулицю Банкова, 11, у приміщення АП.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання агентства, в Адміністрації президента послалися на те, що для того, аби з’ясувати будь-яке питання навіть з охороною, необхідний офіційний письмовий запит. Тому наразі, за словами співрозмовника агентства, надати жодну інформацію не є можливим.

У приймальні голови Апеляційного суду міста Києва також не стали коментувати інформацію про сьогоднішній візит двох суддів на Банкову та пообіцяли з’ясувати це питання згодом.

Відповідні інформаційні запити агентством також було надіслано до установ.

Нагадаємо, раніше, 13 листопада, група народних депутатів з межфракційного об’єднання "Укроп" вже зверталась до АП, СБУ, ГПУ та УДО з вимогою провести перевірку фактів щодо визитів Головачова та інших суддів до Адміністрації президента.

Депутатське звернення підписали Віталій Купрій, Борис Філатов, Валентин Дідич, Андрій Денисенко, Олександр Дубінін та Тарас Батенко.

«Щоб забезпечити необхідне владі рішення та посадити Генадія (Корбана, - УНІАН) за грати, колегію суддів, яка буде розглядати питання (Дзюбін, Бец, Сокуренко), а також голову суду Головачова уже третій день поспіль під наглядом СБУ автомобілями АП возять на Банкову, де накачують інструкціями и погрозами", – повідомив у соціальній мережі Фейсбук нардеп Андрій Денисенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, завтра, 17 листопада, о 12:00 розпочнеться засідання Апеляційного суду міста Києва, на якому будуть розглянуті апеляційні скарги захисту лідера УКРОПу Геннадія Корбана та Генеральної прокуратури України на його домашній арешт. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту політика – повідомила прес-секретар «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.