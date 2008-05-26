Черновецький про себе: справжній українець, не наркоман і не займався дерибаном

Нинішній мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголошує, що вів свою виборчу кампанію чесно і не застосовував адміністративний ресурс.

Про це він сказав у програмі “Свобода Савіка Шустера” на телеканалі “Інтер”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що йому вдалось перемогти, тому що він “справжній українець. Я киянин і в той же час не асоціююсь ні з тими, ні з іншими. Тобто, я начебто ланцюг між різними кольорами коаліції”.

Він наголосив, що кияни на виборах підтвердили те, що він не займався „дерибаном землі” і „що ніякий він не наркоман”.

На переконання мера, сьогоднішні вибори свідчать, що демократичні процеси розпочнуться з Києва. Наприклад, за його словами, він налагодив прямий контакт з киянами. „Я не викликав однакових відчуттів у людей..., але мене це ніколи не хвилювало, я віддавав киянам частину свого серця. Я знаю, що вибори у Києві - це не зовсім вибори в селі Гадюкино. Це зовсім різна аудиторія. У Києві мене розуміють. Це для мене важливо”, – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”.